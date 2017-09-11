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25 قتيلا و57 جريحا في انقلاب حافلة في الكونغو الديموقراطية

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مصراوي Masrawy

25 قتيلا و57 جريحا في انقلاب حافلة في الكونغو الديموقراطية

01:14 ص الإثنين 11 سبتمبر 2017

25 قتيلا و57 جريحا في انقلاب حافلة في الكونغو الديموقراطية

حافلة تشتعل على الطريق بين كامبالا وماساكا في قرية

كنشاسا - (أ ف ب):

قتل 25 شخصا وأصيب 57 آخرون بجروح في جمهورية الكونغو الديوقراطية، الأحد، اثر انقلاب حافلة للنقل المشترك على طريق في باندوندو في جنوب غرب البلاد، كما أعلنت السلطات.

وقال التلفزيون الحكومي نقلا عن حصيلة رسمية إن الحادث الذي وقع على الطريق الوطنية رقم 1 أوقع "25 قتيلا و57 جريحا اصاباتهم خطرة".

ونقل الجرحى إلى مستشفى في مدينة كيكويت الواقعة على بعد 20 كلم تقريبا من مكان الحادث.

وفي المستشفى قال الطبيب غي كيلوندو لوكالة فرانس برس اإن "عدد الجرحى يفوق طاقتنا لا سيما وان الصيدلية تفتقر إلى الأدوية وقدرتنا على التعامل مع جرحى الحوادث محدودة".

وأفاد عدد من الناجين لوكالة فرانس برس بأن سائق الحافلة الذي قضى على الفور كان "مخمورا" وأن الحادث نجم عن قيادته الحافلة "بسرعة زائدة".

وحوادث المرور في الكونغو الديموقراطية شائعة وغالبا ما تكون مميتة. والجمعة قتل 11 شخصا إثر انقلاب شاحنة لنقل البضائع على طريق في كاساي في وسط البلاد.

 

هذا المحتوى من

AFP

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