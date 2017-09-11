مصرع 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين في تصادم سيارة ميكروباص وشاحنة بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون مساء الأحد في حادث تصادم سيارة ميكروباص بشاحنة بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من قرية المحاميد بمركز أرمنت جنوب الأقصر.

تلقى اللواء مصطفى صلاح مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وشاحنة بالطريق الصحراوي الغربي.

انتقلت 12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين والمتوفين إلى مستشفيا أرمنت وإسنا المركزي وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.