أخبار عاجلة

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
مصدر قضائي: إدانة أطباء مستشفى حكومي في بورسعيد بقتل طفل -
مجلس النواب البرازيلي يصوّت ضد محاكمة تامر بتهمة الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

مصرع 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين في تصادم سيارة ميكروباص وشاحنة بالأقصر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصرع 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين في تصادم سيارة ميكروباص وشاحنة بالأقصر

01:07 ص الإثنين 11 سبتمبر 2017

مصرع 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين في تصادم سيارة ميكروباص وشاحنة بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون مساء الأحد في حادث تصادم سيارة ميكروباص بشاحنة بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من قرية المحاميد بمركز أرمنت جنوب الأقصر.

تلقى اللواء مصطفى صلاح مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وشاحنة بالطريق الصحراوي الغربي.

انتقلت 12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين والمتوفين إلى مستشفيا أرمنت وإسنا المركزي وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالوادي الجديد

    أخبار

  • مصرع سائق وإصابة آخر في حادث تصادم بسوهاج

    أخبار

  • رفع تذاكر دخول الأماكن الأثرية لغير المصريين بنسبة 50%

    أخبار

  • "العناني": 70 بعثة أثرية ستعمل في الأقصر الموسم المقبل

    أخبار

إعلان

2fb45858b8.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 25 أكتوبر

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 25 أكتوبر

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 25- 10-2017

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 25- 10-2017

نقيب الفلاحين: نستخدم "القش" كأعلاف للمواشي بعد زيادة أسعارها

نقيب الفلاحين: نستخدم "القش" كأعلاف للمواشي بعد زيادة أسعارها

شعبة الدواجن تتوقع زيادة أسعار الدواجن بنسبة 15% خلال الشتاء

شعبة الدواجن تتوقع زيادة أسعار الدواجن بنسبة 15% خلال الشتاء