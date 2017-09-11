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يوسف الشريف: مستوى التحكيم المصري «مخجل»

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يوسف الشريف: مستوى التحكيم المصري «مخجل» يوسف الشريف: مستوى التحكيم المصري «مخجل»

التحرير

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انتقد الفنان يوسف الشريف، الأداء التحكيمي خلال مباراة الأهلي والطلائع الجيش، والتي أدارها الحكم أحمد حمدي، مساء أمس الأحد. 

وخطف طلائع الجيش نقطة ثمينة بعد تعادله أمام الأهلي، بهدف لكل منهما، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على ملعب «السلام»، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.  

وكتب «الشريف»، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، «الأهلي والجيش، بصراحة مستوى التحكيم المصري مخجل».

وأثار أحمد حمدي، حكم المباراة الجدل خلال الشوط الأول من اللقاء، حيث احتسب ركلة جزاء لصالح الطلائع بداعي اصطدام الكرة في يد عمرو السولية، كما رفض احتساب ركلتي جزاء للمارد الأحمر لكلا من «عبد الله السعيد، وأحمد الشيخ»، وهو ما تسبب في اعتراضات كثيرة من لاعبي الأهلي والجهاز الفني. 
 

 

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التحرير

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