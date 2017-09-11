معتز عبد الفتاح للأولتراس: ممكن تبطلوا قلة أدب؟

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أشاد الإعلامي معتز عبد الفتاح، بحرص الشعب الياباني على مراعاة شعور الآخرين، مشيرًا إلى لقطة جمع جمهور المنتخب الأسيوي للقمامة من مدرجاتهم خلال مواجهة السعودية الأسبوع الماضي في تصفيات كأس العالم روسيا 2018.

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وطالب «عبد الفتاح»، خلال حلقة أمس الأحد، من برنامج «حلقة الوصل»، الذي يقدمه على قناة «ON live»، جماهير الكرة المصرية، بالتحلي بأخلاق اليابانيين، معلقًا: «ممكن ما تشتموش الحكام ولا اللاعسيبة وتبطلوا قلة أدب وماتكسروش الاستاد»، موجهًا حديثه لروابط الأولتراس: «إنتم مش وجهة مشرفة لمصر بتصرفاتكم».