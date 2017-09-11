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معتز عبد الفتاح للأولتراس: ممكن تبطلوا قلة أدب؟

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معتز عبد الفتاح للأولتراس: ممكن تبطلوا قلة أدب؟ معتز عبد الفتاح للأولتراس: ممكن تبطلوا قلة أدب؟

التحرير

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أشاد الإعلامي معتز عبد الفتاح، بحرص الشعب الياباني على مراعاة شعور الآخرين، مشيرًا إلى لقطة جمع جمهور الأسيوي للقمامة من مدرجاتهم خلال مواجهة الأسبوع الماضي في تصفيات 2018.

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وطالب «عبد الفتاح»، خلال حلقة أمس الأحد، من برنامج «حلقة الوصل»، الذي يقدمه على قناة «ON live»، جماهير الكرة المصرية، بالتحلي بأخلاق اليابانيين، معلقًا: «ممكن ما تشتموش الحكام ولا اللاعسيبة وتبطلوا قلة أدب وماتكسروش الاستاد»، موجهًا حديثه لروابط الأولتراس: «إنتم مش وجهة مشرفة لمصر بتصرفاتكم».

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التحرير

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