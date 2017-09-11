التعليم: نقف على الحياد بين أولياء الأمور والمدارس الدولية.. وفنانة تعاتب

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استنكر أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، تعرض المدرسة الأوروبية الألمانية للتكسير والتهشيم، عقب اقتحام بعض أولياء الأمور بوابة المدرسة والتعدي على أفراد الأمن، بسبب قرار المدرسة زيادة المصروفات بدءا من العام الدراسي الجديد.

أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، أن الوزارة تقف على الحياد بين أولياء الأمور والمدارس الدولية، حيث أن نسبة الزيادة في المصروفات التي قررتها الوزارة 14% فقط.

تابع: «المدرسة الأوروبية الألمانية تقدمت بزيادة المصروفات 30 % للوزارة ولكن التظلم تم رفضه، وطبقنا القانون ورفضنا زيادة المصروفات عن 14%، في الوقت ذاته نرفض اي نوع من الاعتداء على المدرسة وتهشيم زجاجها من قبل أولياء الأمور».

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أوضح أن «الوزارة قد قبلت تظلم 10 مدارس دولية بزيادة مصروفاتها عن 14% من بين تظلمات من أكثر من 100 مدرسة دولية».

فيما قالت الفنان إيمي سالم، مستنكرة الواقعة، «إحنا بنعلم أولادنا عشان يبقوا ناس راقية، مشكلتي ليست في الزيادة، ولكن مشكلتي في المفاجأة بتاع قرار الزيادة».

أشارت إلى أنه كان يجب على المدارس الدولية أن تعلن عن مصاريفها قبل بدء العام الدراسي الجديد حتى تتيح لغير القادر الذهاب لمدرسة أخرى تناسبه، متابعةً: «إن شالله لو بمليون جنيه أنا معنديش مشكلة، بس على الأقل نعرف بدري شوية».