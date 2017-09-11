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«حماية الدستور»: سنقدم تقريرا عن الانتهاكات نوفمبر المقبل

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«حماية الدستور»: سنقدم تقريرا عن الانتهاكات نوفمبر المقبل «حماية الدستور»: سنقدم تقريرا عن الانتهاكات نوفمبر المقبل

التحرير

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قال جمال فهمي، عضو المؤسسة المصرية لحماية الدستور، إن المؤسسة ستكون معنية برصد المخافات والانتهاكات بحق الدستور خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أن الدستور تعرض لانتهاكات كبيرة آخرها مطالبة البعض بتعديل مدة الرئاسة، وهي محصنة في الدستور ولا يمكن تعديلها.

أضاف فهمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بتوقيت »، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن الدستور تم إقراره بموافقة 94% من المصريين، موضحًا أنه «كأي عمل بشري قابل للنقد والتعديل، ولكن هذا الدستور هو الأكثر تقدمًا في تاريخ، ويوفر ضمانات كبيرة».

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أكد أن المؤسسة عمرها بضعة أشهر وستقدم تقرير عن هذا انتهاكات الدستور لعام واحد فقط، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من وضع تقرير انتهاكات الدستور بحلول شهر نوفمبر المقبل، موضحًا أنه «يتمنى ترشيح المعارضة مرشح واحد يكون معبرًا عنها، وليس من الصعب أن يحدث ذلك».

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التحرير

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