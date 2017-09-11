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صورة وخبر: إعصار "إيرما" يمزق العلم الأمريكي في فلوريدا

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مصراوي Masrawy

صورة وخبر: إعصار "إيرما" يمزق العلم الأمريكي في فلوريدا

12:20 ص الإثنين 11 سبتمبر 2017

إيرما يمزق علم أمريكا في فلوريدا (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري:
ضرب إعصار "إيرما"، الأحد، ولاية فلوريدا الأمريكية، وصاحبه رياح وفيضانات أغرقت شوارع عدد من مدن الولاية وخاصة مدينة ميامي.

وتسبب الإعصار في عملية نزوح كبيرة حيث أوصت السلطات الأمريكية أكثر من 6 ملايين شخص بالنزوح من أماكنهم.

وتشهد الولاية انقطاع الكهرباء والغاز بشكل كامل عن نحو مليون منزل كما غمرت المياه بعض مناطق مدينة ميامي الساحلية والتي وصل عمق مياه الامطار في بعض مناطقها إلى 60 سنتيمترًا.

ويأتي ذلك بعد ساعات من ضرب مركز الإعصار ذاته الجزر الجنوبية للولاية كإعصار من الفئة الرابعة.

ورصد مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة ترصد علم الولايات المتحدة الأمريكية في فلوريدا وقد مزقته الرياح التي تجاوزت سرعتها 200 (كم/ ساعة).

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مصراوي Masrawy

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