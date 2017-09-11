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عمرو موسى يقيّم أول 3 سنوات من حكم السيسي -فيديو

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مصراوي Masrawy

عمرو موسى يقيّم أول 3 سنوات من حكم -

12:11 ص الإثنين 11 سبتمبر 2017

عمرو موسى يقيّم أول 3 سنوات من حكم السيسي -فيديو

عمرو موسي

كتب- محمد قاسم:

قال السيد عمرو موسى، أمين جامعة الدول العربية الأسبق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بثلاثة أعمال مهمة للغاية منذ بروز نجمه وقت تولي جماعة الإخوان المسلمين للحكم في 2012، مضيفًا أن العمل الأول تمثل في موقف القوات المسلحة بقيادته كوزير للدفاع حينها وتصديه لمشروع جماعة الإخوان المسلمين وقت توليهم الحكم.

وأضاف موسى في رده على سؤال الإعلامي عمرو أديب في قناة "ON E" حول تقييمه لفترة حكم السيسي بعد 3 أعوام مساء الأحد، أن الموقف الثاني جاء في تصدي "السيسي" لمعركة الإرهاب المستمرة حتى الآن حيث واجهت تهديدات من الناحية الغربية (صحراء ليبيا) والثانية من سيناء في الشرق، أما الموقف الثالث الذي أشاد به موسى كان "اتخاذ السيسي للقرارات الاقتصادية الثقيلة الصعبة التي رفض وخاف الكثيرون من قبله أن يتخذوها".

وأوضح موسى، أن هناك اختلافات مع أداء الرئيس السيسي في قضايا عديدة حساسة طرحت. مضيفًا: "أملي أن نحصّن نفسنا بالدستور بمعنى أن الحصانة الرئيسية هي احترام الدستور والقانون خلاف ذلك سيؤدي إلى الكثير من اللغط والغضب والتراشق وهذا غير مطلوب حالياً".

ولفت إلى أن هناك عدد (شخصيات) معيّن ذات توجهات معينة هي التي تحدثت عن تعديل الدستور لكن الناس لم تطلب تعديل الدستور، مشيرًا إلى أنه يختلف مع علي عبدالعال رئيس البرلمان عن حديثه عن تعديل الدستور وكثيرون اختلف أيضًا معاه.

ووجه موسى سؤال لعبدالعال عن سبب حديثه عن تعديل الدستور، قائلاً: "بتتكلم عن إيه بالضبط؟ هناك قوانين مكملة للدستور عن الحقوق والواجبات لم تنفذ حتى الآن"، متابعًا: "نحن لم ننفذ الدستور فكيف سنقوم بتعديله؟".

ولفت موسى -الذي ترأس لجنة إعداد دستور 2014- إلى أنه إذا أراد البرلمان تعديلًا للدستور لابد من عرض الأمر بكل شفافية، مستطردًا: "هو ليس قرآن ولكن الدستور له احترامه والدولة تحكم بالانضباط الدستور ومن هنا ينطلق الاستقرار".

وتولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية في يونيو 2014، ومن المرتقب أن تجرى انتخابات رئاسية في مايو 2018 حسبما ينص الدستور بأن تجرى الانتخابات الرئاسية بعد 4 أعوام.​

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