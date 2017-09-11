​مطار القاهرة ينقل حاجين فلسطينيين بالإسعاف لمعبر رفح لسوء حالتهما الصحية

كتب- طه عبيد:

نقلت سلطات مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، حاجين فلسطينين الجنسية إلى معبر رفح البري بسيارتين إسعاف لسوء حالتهما الصحية، تمهيدا لدخول قطاع غزة لاستكمال علاجهما، بعد أن وصلا من السعودية إلى المطار.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، بأن الحاجين وصلا على رحلتين خاصتين لشركة مصر للطيران والمخصصتين لإعادة الحجاج الفلسطينيين إلى القاهرة ومنها إلى معبر رفح، وتبين سوء حالتهما الصحية وعدم قدرتهما على إنهاء إجراءات الوصول، قامت سلطات المطار بإبلاغ الحجر الصحي بصالة "4" والمخصصة للرحلات الخاصة.

وأضافت المصادر أن الطبيب قام بالكشف على الحاجين نافز حسين حماد، 62 عامًا، وخديجة ابراهيم الهباش 53 عاما، تحت إشراف الدكتور مدحت قنديل مدير الحجر الصحي بالمطار، وتقرر نقلهما بسيارتين إسعاف إلى منفذ رفح البري تمهيدًا لدخولهما القطاع واستكمال العلاج.