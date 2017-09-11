تخفيض مستوى "إيرما" لإعصار من الفئة الثانية

واشنطن - (د ب أ)

ذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أنه تم تخفيض مستوى إعصار إيرما إلى عاصفة من الفئة الثانية، مصحوبا برياح بلغت سرعتها القصوى 175 كيلومترا في الساعة.

ويبعد الإعصار نحو 10 كيلومترات شمالي نيبلز على الساحل الغربي لفلوريدا، مصحوبا بعاصفة خطيرة يتوقع هبوبها بعد مرور عين العاصفة، بحسب المركز.

وقال المركز إن التحذيرات من العاصفة الاستوائية ،ومراقبة الإعصار ما تزال سارية.