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فاروق جعفر: وليد أزارو لا يصلح للأهلي (فيديو)

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فاروق جعفر: وليد أزارو لا يصلح للأهلي (فيديو) فاروق جعفر: وليد أزارو لا يصلح للأهلي (فيديو)

التحرير

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انتقد فاروق جعفر، نجم نادي السابق، المستوى الذي ظهر به المغربي وليد أزارو، مهاجم النادي الأهلي خلال مواجهة طلائع الجيش، مساء الأحد.

وخطف فريق طلائع الجيش نقطة ثمينة بعد تعادله أمام الأهلي، بهدف لكل منهما، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب «السلام»، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.  

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وقال «جعفر»، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة sport، «الأهلي محتاج مهاجم وجاب واحد مش بيجيب أهداف، جتله كل الفرص وضيعها، الكورة بتاعته ما تمشيش مع الأهلي، وأداءه مش مقنع».

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التحرير

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