صلاح أمين: «فاجئنا الأهلي.. وهذا ما قلته للاعب الأوغندي» (فيديو)

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قال صلاح أمين، مهاجم طلائع الجيش، إن فريقه تخطى كل التوقعات في مواجهة الأهلي، مشيدًا بأداء زملاءه طوال اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي.

وخطف فريق طلائع الجيش نقطة ثمينة بعد تعادله أمام الأهلي، بهدف لكل منهما، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب «السلام»، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتابع «أمين»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة ON sport أنه يتمنى أن تكون نقطة التعادل خير بداية لفريقه بالموسم الجديد، مؤكدًا أنه عانى كثيرًا في مواجهة ثنائي دفاع النادي الأهلي سعد سمير ورامي ربيعة.

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وعن زميله الجديد بصفوف الطلائع «حسن واسوا»، لاعب منتخب أوغندا، أكد أنه وزملاءه يقولون له منذ قدومه أن منتخب بلاده سيخسر أمام غانا، وتتأهل مصر إلى كأس العالم بعد الفوز على الكونغو.