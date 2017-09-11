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سيد عبد الحفيظ: حكم مباراة الجيش دون المستوى

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سيد عبد الحفيظ: حكم مباراة الجيش دون المستوى سيد عبد الحفيظ: حكم مباراة الجيش دون المستوى

التحرير

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أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن حكم مباراة طلائع الجيش بمباراة الدوري الممتاز كان دون المستوى ويفتقد للقدرات التي تؤهله إلى إدارة المباريات القوية.

وقال عبد الحفيظ عبر برنامج "مع شوبير" عبر فضائية صدى البلد:"على أي أساس يتم اختيار الحكام لإدارة مباريات الدوري الممتاز".

وواصل عبد الحفيظ: "الأهلي تعرض لتحامل واضح من حكم لقاءه أمام طلائع الجيش".

وتابع:" من غير المقبول تعيين حكم ارتكب خطأ فادحًا الموسم الماضي لإدارة لقاء هام في افتتاح هذا الموسم". 

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واختتم:" لمسة يد السولية المحتسبة ضد الأهلي هي نفس كرة حسن يوسف التي لم تحتسب لصالحنا".

وخطف فريق طلائع الجيش نقطة ثمينة بعد تعادله أمام الأهلي، بهدف لكل منهما، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب «السلام»، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

تقدم الطلائع في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول عن طريق عاصم صلاح من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل أحمد الشيخ للمارد الأحمر من تصويبة رائعة في الدقيقة 57 من عمر اللقاء.

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التحرير

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