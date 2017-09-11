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البدري: الحكم سبب توتر المباراة

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البدري: الحكم سبب توتر المباراة البدري: الحكم سبب توتر المباراة

التحرير

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أكد حسام البدرى المدير الفنى للنادى الأهلى، أن المباراة توترت نتيجة الأخطاء التحكيمية، مضيفًا أن الأخطاء واردة ولكن ليس بهذا الشكل.

وقال البدرى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقب المباراة:" لنا ثلاث ركلات جزاء واضحة لم يحتسبها الحكم وأرجو إننا منطلعش بعد كده ونقول الأخطاء التحكيمية واردة".

وعن ركلة الجزاء المحتسبة على الأهلى قال البدرى:" ضربة الجزاء غير صحيحة الكورة إرتطمت بصدر عمرو السولية ولم تلمس يديه وشاهدت الفيديو وأثبت ذلك".

وأوضح البدرى فى حديثه تقييمه للاعب أحمد ياسر ريان قائلاً :" كنت أتمنى مشاركة ريان فى ظروف أفضل من كده واللاعب سيكون مستقبل الأهلي".

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وعن استبعاد أجاء ومتعب قال البدري:" أجاى موقوف ومتعب عنده نزلة معوية".

وإختتم البدرى تصريحاته قائلاً نستعد للترجى بالوديات أولها مباراة الغد أمام الجونة.

 

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التحرير

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