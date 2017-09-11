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تخليد «الجندي المجهول» في تاريخ الأهلي.. حسام عاشور «أسطورة» القلعة الحمراء

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تخليد «الجندي المجهول» في تاريخ الأهلي.. حسام عاشور «أسطورة» القلعة الحمراء تخليد «الجندي المجهول» في تاريخ الأهلي.. حسام عاشور «أسطورة» القلعة الحمراء

التحرير

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شارك حسام عاشور لاعب خط وسط النادى الاهلى، اليوم الأحد، مع فريقه أمام طلائع الجيش، ضمن منافسات الأسبوع الأول من مسابقة الدورى الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

بهذه المشاركة، أصبح حسام عاشور أكثر لاعبى الأهلى مشاركة فى المباريات الرسمية مع الفريق فى كل البطولات عبر التاريخ والتى وصلت إلى 449 مباراة رسمية، حقق خلالها 33 بطولة مختلفة، وسجل 3 أهداف، ليكتب إسمه بحروف من ذهب فى تاريخ لاعبى النادى الأهلى منذ تأسيسه حتى الأن.

حسام عاشور صاحب الـ31 عامًا، بدأ مسيرته مع النادى الأهلى موسم 2003/2004، أمام والتى إنتهت لصالح الفريق الأبيض بهدف جمال حمزه، وظهر اللاعب بمستوى جيد فى المواسم التالية ليصبح لاعبًا يُضرب به المثل في العطاء والانتماء لما قدمه من جهد إستمر لأكثر من 13 عامًا ومازال مستمرًا حتى الأن.

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دخل حسام عاشور تاريخ النادى الاهلى من أوسع أبوابه، وذلك عندما حمل شارة الكابتن ليصبح أصغر من حملوا شارة الكابتن في تاريخ النادي الأهلي وذلك في مباراة الدور الثاني من موسم 2009/2010،أمام فريق اتحاد الشرطة وانتهت  بفوز الأهلي 4/2 وذلك في بداية الشوط الثاني من المباراة عندما خرج أسامة حسني وظلت الشارة علي كتف حسام لمدة 15 دقيقة حتي نزول أحمد بلال في الدقيقة 60.

وإستطاع عاشور أن يسجل رقمًا أخر مع النادى الأهلى بعد أن نجح فى المشاركة فى كل مباريات الفريق فى بطولة للأندية، إلى جانب الثلاثى محمد أبو تريكة، وائل جمعة، شادي محمد.

ورغم كل هذا النجاح الذى حققه عاشور مع النادى الأهلى، إلا أنه لم يتم الإعتماد عليه بشكل كبير مع الوطنى،حيث أن عدد مشاركاته مع المنتخب قليل للغاية، على الرغم من تسجيله مشاركات مع منتخبات الناشئين والشباب فى بداية مشواره الكروى وأبرزها، مشاركته فى بطولة إفريقيا للناشئين بسوازيلاند 2003، و بطولة أفريقيا للشباب بنين 2005، و كأس العالم للشباب هولندا 2005، دورة الصداقة الدولية بقطر 2007،  دورة الألعاب الأفريقية 2007.

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التحرير

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