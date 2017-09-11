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معتز عبد الفتاح: «مرض» الانتحار يهدد الشباب

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معتز عبد الفتاح: «مرض» الانتحار يهدد الشباب معتز عبد الفتاح: «مرض» الانتحار يهدد الشباب

التحرير

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قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مرض الانتحار العضوي خطر داهم يُهدد الشباب، لافتًا إلى واقعة الشاب شريف قمر، طالب طب الأسنان، الذي انتحر مؤخرًا بعدما استفتى أصدقاءه عبر «السوشايل ميديا» عن الطريقة الأفضل لانتحاره.

أضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، اليوم الأحد، أن الانتحار مرض يُصيب المخ، لافتًا إلى أن غدًا الاثنين هو اليوم العالمي للانتحار، مشيرًا إلى أن «الانتحار سببه إحباط ترتب عليه اكتئاب حاد».

تابع: «المنتحرون ناس بتموت بقرار منها، مشاكلها تراكمت أدت بها في النهاية إلى الانتحار»، موضحًا أن «800 ألف بني آدم كل سنة ينتحرون، بمعدل 91 حالة في الساعة، بينهم 78 حالة في عمر صغير، خاصةً في بلدان متوسطة الدخل».

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واصل: «المنتحرون بيمروا بحالات اكتئاب حاد ولم يُعالجوا بشكل سليم، أو لم يُعالجوا أصلًا، لو عرفنا نقول للمكتئب إنه محتاج علاج غالبًا مش هينتحر، لكن عدم الاهتمام بالاكتئاب بيؤدي إلى الانتحار لدى فئة ليست بسيطة».

أوضح أن «الاكتئاب ممكن يكون وراثي، أو جزء من المخ مش شغال كويس، إحنا مش رحماء ببعض، اللي ربنا يبليه بالمرض ده لازم كل اللي حواليه يقفوا جمبه، وزيارة الطبيب النفسي شيء مهم للغاية.. الذهاب للدكتور النفسي مش نقص عقل.. ده قمة العقل، والتقرب إلى الله مناعة كبرى».

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التحرير

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