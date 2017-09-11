العثور على مصاحف في «حمامات» مساجد بالدقهلية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

الدقهلية – كارم الديسطي

سادت حالة من الغضب في أنحاء قرية أوليلة التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بعد حدوث انسدادات في شبكة الصرف الصحي بثلاثة من مساجد القرية وعند محاولة إصلاحها، فوجئ الأهالى أن سببه وجود عدد من المصاحف في شبكة صرف المساجد دون أن يتوصلوا للمتسبب في الواقعة.

وتلقى اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية، إخطارًا اليوم الأحد من مأمور مركز شرطة ميت غمر بورود بلاغ من كل من محمد عبد المنعم خضر غنيم 35 سنة، إمام وخطيب مسجد الرحمة بأوليلة، ومحمد محمد إبراهيم 54 سنة، إمام وخطيب مسجد الأولياء بأوليلة، ومحمد محمود محمد 40 سنة، إمام وخطيب مسجد النور بالقرية، بالعثور على مصاحف في شبكة الصرف الصحي الملحقة بدورات المياه في المساجد التي يعملون بها، عند محاولة إصلاح الانسداد الذي أصاب الثلاثة مساجد في توقيت متزامن.

شاهد أيضا

وأضاف الأئمة في بلاغهم، أنهم فوجئوا بوجود المصاحف في شبكة الصرف الصحي، لكنهم لم يتهموا أحدا بالتسبب في الواقعة، وإلقاء المصاحف في قواعد «الحمامات البلدية» الملحقة بالمساجد والتي تسببت في انسداد شبكة الصرف الصحي في المساجد الثلاثة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9678 إدارى مركز شرطة ميت غمر، وأمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث لاكتشاف المتسبب في الواقعة برئاسة المقدم محمد حسينى رئيس المباحث.