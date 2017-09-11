سامح عاشور: امتلاك مصر لسلاح نووي ضرورة ليخاف العالم منا

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دعا سامح عاشور، نقيب المحامين إلى ضرورة امتلاك مصر سلاحا نوويا.

وقال عاشور، خلال كلمته اليوم الأحد بافتتاح المؤتمر السنوى لنقابة المحامين، والمقام ببورسعيد: «إذا كانت تمتلك مصر السلاح النووي لخاف الجميع منا، ولما حدث ما حدث في ليبيا وسوريا والعراق»، مستدلا على ذلك بقوله: «خير دليل على ذلك خوف العالم من زعيم كوريا الشمالية لامتلاكه السلاح النووى».

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يذكر أن المؤتمر تمتد فعالياته لمدة ثلاثة أيام، ومن المُقرر أن تقام فعاليات لجان المؤتمر ​​على مدار اليومين الثانى والثالث، حيث تقام فعاليات 4 لجان بقرية النوس، ولجنتين بالأكاديمية البحرية فى بورفؤاد، من الساعة العاشرة والنصف صباحا وحتى الرابعة عصرًا، فيما يعقد حفل فنى فى الثامنة مساء اليوم الثالث، بقرية النورس، يعقبه الجلسة الختامية فى العاشرة والنصف مساءً لإلقاء توصيات المؤتمر، على أن تغادر الوفود صباحا، وسيتم تسليم المشاركين حقيبة تحتوى على جدول أعمال المؤتمر، وعدد من المطبوعات تشتمل على الموضوعات التى سيتم مناقشتها فى اللجان.