أديب: مش ده الدستور اللي رقصناله.. فجأة طلع وحش؟

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قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يجب احترام الدستور والارتضاء به، معربًا عن رفضه لدعوات تعديله لمدّ فترة الرئاسة لـ8 أعوام، واستكمل: «مش ده الدستور اللي رقصناله وغنيناله.. فجأة طلع وحش؟».

أضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، اليوم الأحد، «يعني نزود المدة عشان بنحب السيسي ولما يمشي بعد 10 سنين ويجي واحد مش عايزينه نقلل المدة؟، أرجوكم احترموا الدستور».

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تابع: «نحن ارتضينا بهذا الدستور الذي كتبه لجنة من كبار القانونيين والدستوريين، لم يُفرض علينا هذا الدستور، يجث أن نرتضي بالدستور وبالقانون ونحترمه.. هو ده دستور ولا فانلة؟».