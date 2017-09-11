عمرو أديب: حمدين صباحي «عنده حق» (فيديو)

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن حوار المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، عبر قناة «BBC عربي»، كله هجوم على الإدارة المصرية، والرئيس عبد الفتاح السيسي.

أضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، اليوم الأحد، أن «صباحي أعلن عدم ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة، وهو من حقه أن يؤيد من يشاء، هذه هي الديمقراطية، الشعب من له حق الاختيار والكل مطالب بالانصياع له».

تابع أن «طلع حمدين قال في مؤامرة وبتاع.. عنده حق.. وده الإيحاء الموجود أمام العالم بأسره.. باقي لهذا الرئيس 5 سنين أخرى لو نجح.. ليه نتكلم عن تعديل الدستور؟».

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واصل: «هناك فرقًا بين تغيير الرئيس وتغيير النظام، فمن حق الشعب تغيير الرئيس لكن مينفعش نسقط الدولة»، موضحًا أنه من حق المعارضة ترشيح من تشاء من مرشحين دون أن يتعرضوا للانتقاد.