سامح عاشور: إسقاط حق الدفاع يُسقط العدالة

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قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن أي محاولة لإسقاط حق الدفاع هي إسقاط للعدالة، مشيرًا إلى أنه يجب أن يتضمن قانون الإجراءات الجنائية تشريعيًا حول كيفية ندب المحامين في حالة عدم حضور محامٍ مع المتهم طبقًا للدستور.

وأكد عاشور، خلال كلمته اليوم الأحد بافتتاح المؤتمر السنوى لنقابة المحامين والمقام بمحافظة بورسعيد، أن كفالة حق الدفاع نقطة انتصرت فيها النقابة دستوريًا ويجب ترجمتها بقانون الإجراءات الجنائية.

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وأشار النقيب إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يجب أن يتضمن التأكيد على عدم محاكمة المتهم أمام محاكم الجنح أو الجنايات بدون حضور محامٍ موكل أو منتدب مع المتهم وبطلان المحاكمة في حالة المخالفة.