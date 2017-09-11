استعادة الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على "تويتر" بعد ساعات من سرقتها

كتب- محمود مصطفى:

نجح مسئولو دار الإفتاء المصرية، في استعادة حساب الدار الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد سرقته لساعات.

وقال أحمد رجب أبوالعزم مساعد مستشار مفتي الجمهورية، إن "هاكرز" سرقوا صفحة الدار على "تويتر"، ونشروا تدوينات مخالفة لمنهج دار الإفتاء.

وأضاف أبوالعزم، أن صفحة الدار على "تويتر" بها 36 ألف متابع، ونشرت خلال الفترة الماضية تدوينات متعلقة بالحجاب.