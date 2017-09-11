​التعليم: الموافقة على برنامج مقترح لترقية 523 ألف مُعلم

كتبت-ياسمين محمد:

وافق مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على البرنامج التدريبي المقترح من اللجنة المشكلة من مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين تحت عنوان "تنمية مهارات المعلم للتعامل مع مصادر بنك المعرفة المصري".

ويستهدف البرنامج التدريبي أكثر من 523 معلم مرشحين للترقي إلى وظائف المعلمين، وسوف تعقد الدورات التدريبية فى معامل الحاسب الآلي وقاعات التطوير التكنولوجي المتصلة بالإنترنت وتكون مدة البرنامج التدريبي 3 أيام تدريبية بواقع 6 ساعات يوميًا.

جاء ذلك في اجتماع المجلس، مساء اليوم الأحد، حول مناقشة أهمية هذا البرنامج التدريبي لتنمية مهارات المعلمين في البحث عن المصادر المتنوعة لبنك المعرفة المصري، وتعظيم الاستفادة من هذه المصادر في إثراء الدروس وجعل العملية التعليمية أكثر جذبا للطلاب.

وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم، أنه تم اﻻتفاق بأن تقوم الأكاديمية المهنية للمعلمين بوضع خطة تنفيذ التدريبات واعتمادها من الوزير ومن ثم طباعة إخطارات التدريب للمعلمين على أن تبدأ التدريبات خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم.