ضبط صيدلية غير مرخصة ببني سويف تحوي أدوية تأمين صحي محظور بيعها
ضبط صيدلية غير مرخصة ببني سويف تحوي أدوية تأمين صحي محظور بيعها
11:35 م الأحد 10 سبتمبر 2017
جانب من الحملة
بني سويف ــ أحمد كامل:
ضبطت حملة من إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية ببني سويف، بالتعاون مع مباحث التموين، اليوم الأحد، صيدلية غير مرخصة بمركز ببا جنوب المحافظة، بداخلها أدوية تأمين صحي محظور تداولها خارج مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي.
وحرّزت الحملة، التي أشرف عليها الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والدكتور عبد الرحمن صابر القائم بأعمال مدير إدارة الصيدلة بمديرية الصحة، الأدوية المضبوطة، وحررت محضر بالواقعة.
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