حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

ضرب إعصار "إيرما" ولاية فلوريدا الأمريكية، واحتفل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بـ"النجاح المثالي" للتجربة النووية السادسة، وأعلن العراق تدمير مقر لتجمع قيادات تنظيم "داعش" في الأنبار، بينما أعلنت قطر تدابير جديدة بشأن حصول مواطني دولتين عربيتين على تأشيرة دخولها.

1- إعصار "إيرما" يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية

آثار إعصار "إيرما" في ولاية فلوريدا الأمريكية، الأحد (أ ف ب)

ضرب إعصار "إيرما" ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث وصل جزيرة "كي ويست" جنوب أقصى الولاية، صباح الأحد، وصاحبته رياح سرعتها 215 كلم في ساعة، وفق المركز الأمريكي للأعاصير.

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2- زعيم كوريا الشمالية يحتفل بالتجربة النووية الأخيرة

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في بيونج يانج في 5 يوليو 2017 (أ ف ب)

احتفل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بـ"النجاح المثالي" للتجربة النووية السادسة لبلاده، مؤكدًا على مواصلة البرامج الباليستية والنووية.

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3- الجيش السوري يسيطر على الطريق السريع بين دمشق ودير الزور

قوات من الجيش السوري في دير الزور الأحد (أ ف ب)

سيطر الجيش السوري والميليشيات الموالية له، الأحد، على آخر جزء من طريق سريع يربط مدينة دير الزور بالعاصمة دمشق.

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4- تدمير مقر لتجمع قيادات "داعش" بالأنبار العراقية

مروحة عسكرية عراقية - أرشيفية

أعلنت خلية الإعلام الحربي العراقية، تدمير مقر لتجمع قيادات تنظيم "داعش" الإرهابي بضربات جوية في قضاء "القائم" بمحافظة الأنبار.

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5- الدوحة تعلن عن تدابير جديد لحصول مواطنين عرب على "تأشيرة دخول"

مقر الهيئة العامة للسياحة في قطر - أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية القطرية والهيئة العامة للسياحة، عن تدابير جديدة يحصل بموجبها مواطني دولتين عربيتين، على تأشيرة الدخول إلى دولة قطر عند الوصول إلى أحد منافذها، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنك".

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