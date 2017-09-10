سامح عاشور: يجب تسجيل جلسات المحاكم بالصوت والصورة

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال سامح عاشور، النقيب العام للمحامين، مساء اليوم الأحد، إن القاضي والمحامي يواجهان مشكلة تسجيل الجلسة في محضر الجلسة فقط، ويجب أن يتضمن قانون الإجراءات الجنائية، تسجيل جميع الجلسات في المحاكم المدنية والجنائية بالصوت والصورة.

وأشار "عاشور"، خلال كلمته بافتتاح المؤتمر السنوي لنقابة المحامين، تحت شعار "قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمواجهة الفساد والإرهاب ولتأكيد دولة القانون"، والمقام بمحافظة بورسعيد، بحضور 3150 محاميًا من أنحاء الجمهورية، إلى أن هذا النص مهم حتى يتضح القاضي المقصر الذي لا يتواجد في مكانه وقت انعقاد اللجنة أو إثبات تطاول محام على قاض من عدمه، وتسجيل أقوال الشهود ومرافعة المحاماة، وما يقوله القاضي ومناقشته للمتهمين، وذلك لضمان حق المواطن والمتهم والمحامي والقاضي، مؤكدًا على أن تلك التسجيلات ستكون في حماية القضاء نفسه.

ووضعت قوات الأمن الكلاب البوليسية وبوابات إلكترونية على مداخل السرادق للكشف عن أي أجسام غريبة، بجانب تواجد أمني مكثف لرجال الأمن والمرور بالشوارع المحيطة بمكان انعقاد المؤتمر.