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الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 82 حالة

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مصراوي Masrawy

الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 82 حالة

11:11 م الأحد 10 سبتمبر 2017

الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 82 حالة

الحجاج

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الأحد، عن وفاة حاج من الحجاج المصريين بالأراضي ، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 82 منذ بدء موسم الحاج.

وأوضح الدكتور محمد شوقي، نائب رئيس بعثة الحج الطبية، أن المتوفية هي: الحاجة زينب محمد عبدالمنعم أحمد، تبلغ من العمر 85 عاما، تتبع حج القرعة، من محافظة أسوان، توفيت إثر توقف بعضلة القلب والتنفس، وذلك بمستشفى الأنصار بالمدينة المنورة.

وأشار نائب رئيس بعثة الحج الطبية، إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الط​بية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى انه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.

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مصراوي Masrawy

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