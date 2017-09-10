10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن الأزمة مع قطر مستمرة حتى توقف الدوحة دعمها للإرهاب، وقال رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي، إن بلاده مستعدة للمساهمة بشكل فاعل في عملية إعادة الاعمار بالعراق، وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إعادة بناء الأماكن المتضررة من إعصاري "هارفي وإيرما" ستتم على وجه السرعة.

1- وزير الخارجية السعودي: الأزمة مع قطر مستمرة حتى توقف دعمها للإرهاب

وزير الخارجية السعودي خالد الجبير في القاهرة في 6 يوليو 2017 (أ ف ب)

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن الأزمة مع قطر مستمرة حتى توقف دعمها للإرهاب، مشيرًا إلى أن الدوحة تعلم ما هو مطلوب منها لإنهاء تلك الأزمة".

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2- رئيس وزراء الأردن: مستعدون للمساهمة في إعادة إعمار العراق

رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي - أرشيفية

أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي، استعداد الأردن للمساهمة بشكل فاعل في عملية إعادة الاعمار في العراق، وتزويده بكافة احتياجاته من الخبرات المدربة التي تسهم في عملية التنمية والبناء على الشراكات التاريخية بين القطاعات الاقتصادية في البلدين.

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3- رئيس إقليم كردستان: الاستفتاء لا يعني معاداة الشعب العراقي

رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني - أرشيفية

أكد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، أن ممارسة حق الاستفتاء لا تعني معاداة أي مكون ديني أو قومي من مكونات الشعب العراقي.

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4- الملك سلمان: العالم الإسلامي يحتاج نهضة معرفية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (أ ف ب)

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أن القمة الإسلامية الأولى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتحديث في العالم الإسلامي التي تعقد في العاصمة الكازاخستانية؛ آستانا، تأتي انطلاقا من قيم الإسلام السامية ومبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، مشيرًا إلى أن العالم الإسلامي يحتاج نهضة معرفية.

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5- زعيمة مايمنمار عن "مسلمي الروهينجا": لا تفاوض مع "إرهابيين"

رئيسة وزراء حكومة ميانمار أونج سان سوتشي - ارشيفية

رفضت رئيسة وزراء حكومة ميانمار، أونج سان سوتشي، مبادرة جيش إنقاذ روهينجا "أراكان" بوقف إطلاق النار غرب ميانمار لمدة شهر. وأضافت أن سياسة بلدها لا تتضمن إجراء مفاوضات مع من تزعم أنهم "إرهابيين".

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6- كلينتون: لا أعتزم الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة

وزيرة خارجية أمريكا السابقة هيلاري كلينتون في نيويورك في 1 يونيو 2017 (أ ف ب)

قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، الأحد، إنها لا تعتزم الترشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020، مشيرة إلى أنها ما زالت غير راضية عما حدث لها في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة، وأن الأمر يؤلمها كثيرًا.

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7- السراج: يجب أن يتحلى الجميع بالمسؤولية للبدء في حوار جاد

رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج - أرشيفية

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، أنه تم الاتفاق على البدء في جولات الحوار بين مجلسي النواب والدولة للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد في أسرع وقت، مضيفًا: "يجب أن يتحلى الجميع بالمسؤولية للبدء في حوار جاد".

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8- مدعي عام باريس: التهديد الإرهابي مستمر

مدعي عام باريس ﻓرانسوا مولانز - ارشيفية

أكد مدعي عام باريس ﻓرانسوا مولانز، أن اكتشاف معمل لتصنيع المتفجرات في حي "فيلجويف" بالضاحية الجنوبية لباريس يعكس استمرار التهديد الإرهابي في فرنسا.

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9- ترامب: سيتم إعادة بناء الأماكن التي ضربتها الأعاصير على وجه السرعة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إعادة بناء الأماكن المتضررة من إعصاري "هارفي وإيرما" ستتم على وجه السرعة.

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10- أمين عام الأمم المتحدة: أزمة كوريا الشمالية "الأخطر منذ سنوات"

الأمين العام للأمم المتحدة (يسارًا) ورئيس إقليم كردستان (يمينًا) في مطار أربيل في 30 مارس 2017 (أ ف ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقابلة نشرت الأحد عن "قلقه البالغ" إزاء كوريا الشمالية التي ضاعفت في الآونة الأخيرة تجاربها النووية والصاروخية الباليستية، معتبرا هذه الأزمة "الأخطر التي نواجهها منذ سنوات".

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