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مدرب الجيش ينفعل على صحفية: «أجيبلك علم الأهلي؟» (فيديو)

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مدرب الجيش ينفعل على صحفية: «أجيبلك علم الأهلي؟» (فيديو) مدرب الجيش ينفعل على صحفية: «أجيبلك علم الأهلي؟» (فيديو)

التحرير

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انفعل أحمد سامي، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، على صحفية خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراته أمام النادي الأهلي، ردًا على عبارة «التحكيم هو اللي ساعدك» التي وجهتها له.

وخطف الجيش نقطة ثمينة بعد تعادله أمام الأهلي، بهدف لكل منهما، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب «السلام»، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.  

وقال سامي، «إنتي بتتكلمي كلام مالوش دعوة بالصحافة، روحي قولي الكلام ده في الجورنال بتاعك، إنتي محروق دمك ليه، ده الطبيعي وكويس إني ما كسبتش كان زمان جالك جلطة، ابقي أقعدي في المدرجات ارفعي علم الأهلي، ومالكيش دعوة بالصحافة».

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وأثار أحمد حمدي، حكم المباراة الجدل خلال الشوط الأول من اللقاء، حيث احتسب ركلة جزاء لصالح الطلائع بداعي اصطدام الكرة في يد عمرو السولية، كما رفض احتساب ركلتي جزاء للمارد الأحمر لكلا من عبد الله السعيد، وأحمد الشيخ، وهو ما تسبب في اعتراضات كثيرة من لاعبي الأهلي والجهاز الفني.

 

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التحرير

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