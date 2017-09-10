ما لا تعرفه عن «المحاسب» أحمد حمدي حكم موقعة الأهلي والجيش: «رفض إدارة مباراة بسبب الفلوس»

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أثار أحمد حمدي، حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش، حالة من الجدل، بسبب قراراته التحكيمية في أثناء اللقاء.

واحتسب حمدي، ركلة جزاء لصالح الطلائع بداعي اصطدام الكرة في يد عمرو السولية، كما رفض احتساب ركلتي جزاء للمارد الأحمر في عبد الله السعيد، وأحمد الشيخ، وهو ما تسبب في اعتراضات كثيرة من لاعبي الأهلي والجهاز الفني.

ولم يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للأهلي عندما اصطدمت الكرة -دون قصد- في يد اللاعب حسن يوسف صانع العاب طلائع الجيش.

كانت لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح قد كلفت أحمد حمدى بإدارة مواجهة الأهلي وطلائع الجيش باستاد السلام، فى ختام الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز فى نسخته الـ59.

تنشر "التحرير"، السيرة الذاتية لــ أحمد حمدي حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش، في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد.

ولد حمدي في 11 أبريل عام 1985 أي يبلغ من العمر 32 عامًا من منطقة البحيرة للحكام، يلعب في الدوري الممتاز للموسم الثالث على التوالي ويعمل محاسب لكنه مع بداية موسم 2014 بدأ في تحكيم المباريات بالدوري.

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الحكم الشاب أحمد حمدي بدأ مشواره مع التحكيم في الدوري موسم 2014-2015 وأدار منذ هذا الحين 15 مباراة في بطولة الدوري ومباراة واحدة ببطولة الكأس.

وسبق للحكم أن أدار 3 مباريات لفريق طلائع الجيش أمام الاتحاد السكندري وخسر حينها 1-0 ثم أمام الإسماعيلي وخسر الجيش أيضًا 2-1 وأمام المصري وفاز الفريق 2-1.

من الطريف أن الحكم أحمد حمدي، قبل مباراة الاتحاد والجيش فى الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز موسم 2015/2016، رفض النزول إلى أرضية الملعب وإدارة المباراة، إلا بعد حصوله ومساعديه على مستحقاتهم المالية، ما أدى إلى تأخر المباراة ما يقرب من 25 دقيقة دارت خلالها مفاوضات واتصالات بين لجنة الحكام الرئيسية وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات وانتهت الأزمة بعد أن أرسل عامر حسين بصفته رئيس منطقة الإسكندرية البدل للحكام.

وأشهر الحكم خلال 15 مباراة بالدوري 70 بطاقة صفراء وبطاقة واحدة حمراء واحتسب ركلتين جزاء.