قاتل صديقه بالبحيرة يكشف كواليس الجريمة: "الخيانة السبب"

البحيرة – أحمد نصرة:

نجحت مباحث البحيرة، اليوم الأحد، في كشف غموض مقتل شاب عُثر عليه مذبوحًا ثاني أيام العيد في الزراعات بقرية الخمارة، بمركز إيتاي البارود، وتبين أن وراء الواقعة صديقه لشكه في علاقة بينه وزوجته.

تعود الواقعة إلى بلاغ بالعثور على جثة شاب داخل حقل ذرة، بقرية خمارة التابعة لدائرة المركز، مذبوحًا بسكين، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "نادي.أ.ع" وجرى نقل الجثة لمستشفى إيتاي البارود العام.

بتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة جرح قطعي بالرقبة، وعدة طعنات بالبطن، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10020 لسنه 2017 إيتاي البارود.

تشكّل فريق بحث جنائي، أسفرت جهوده أن وراء الواقعة "محمد .ع .م" صديق المتوفى، وجرى القبض على المذكور، واعترف بارتكاب الجريمة، مبررًا ذلك بوجود علاقة آثمة بين المجني عليه وزوجته، فعقد العزم علي التخلص منه عبر اتصاله به هاتفيًا للالتقاء في مكان اعتادا على السهر به ليلاً في الزراعات، ثم انقض عليه وطعنه عدة طعنات بسكين كانت بحوزته.

تحرر محضر بالواقعة، وجار عرض المتهم على النيابة العامة.