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سفير بريطانيا بالقاهرة: موجة جديدة من الاستثمارات في مصر

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سفير بريطانيا بالقاهرة: موجة جديدة من الاستثمارات في مصر سفير بريطانيا بالقاهرة: موجة جديدة من الاستثمارات في مصر

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صرح جون كاسن، السفير البريطاني في القاهرة، بأن هناك موجة جديدة من الاستثمارات البريطانية ستعزز الإصلاح الاقتصادي في .

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ولفت كاسن، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن مصنع إنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات "إس أي وايرنج سيستمز إيجبت"، الموجود في مدينة 6أكتوبر، يصدر منتجاته لدول أوروبا ، ويوفر 5 آلاف فرصة عمل.
 
وأشار إلى أن المملكة المتحدة لا تركز فى استثمارتها في مصر على النفط والغاز فقط، بل في قطاعات عمالية كثيفة، مؤكدًا أن مصر الشريك الاقتصادي الأول لبريطانيا في المنطقة.

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