أخبار عاجلة

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
مصدر قضائي: إدانة أطباء مستشفى حكومي في بورسعيد بقتل طفل -
مجلس النواب البرازيلي يصوّت ضد محاكمة تامر بتهمة الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

عمرو موسى عن الأزمة القطرية: لا يصح أن ندخل في صراع عربي

Google+ Print
عمرو موسى عن الأزمة القطرية: لا يصح أن ندخل في صراع عربي عمرو موسى عن الأزمة القطرية: لا يصح أن ندخل في صراع عربي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن الأزمة القطرية مرتبطة بالاستقرار في المنطقة وقضية الإرهاب، مؤكدًا أن جزء من الاضطراب في العالم العربي أتى من تدخلات بعض الدول في شئون البعض، فضلًا عن الحركة الإقليمية الجديدة، في ظّل تزايد نفوذ إيران وتركيا على حساب الدول العربية.

أضاف موسى، خلال مداخلة لبرنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، مع الإعلامي عمرو أديب، اليوم الأحد، أن الدول العربية يجب أن تتوحد، وتتخلص من المشاكل فيما بينها، كل مشكلة على حده، خاصةً فيما يتعلق بمشكلة كردستان العراق والاستفتاء، وكذلك الأزمة السورية، بالإضافة إلى المشكلة الأم الفلسطينية.

شاهد أيضا

واستبعد الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إمكانية وقوع صدام عسكري عربي قطري، مستكملًا: «المشكلة سياسية، وينبغي الإصرار على وقف أي مساعدة للإرهاب، لا يمكن أن بلد مثل يُهدد من غربه وشرقه، لابد من التفاهم أن تكون هذه المرحلة انتهت، لا يصح أبدًا أن ندخل في صراع عربي عربي يكون الإرهاب جزء من أطرافه».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "