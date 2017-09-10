عمرو موسى عن الأزمة القطرية: لا يصح أن ندخل في صراع عربي

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قال المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن الأزمة القطرية مرتبطة بالاستقرار في المنطقة وقضية الإرهاب، مؤكدًا أن جزء من الاضطراب في العالم العربي أتى من تدخلات بعض الدول في شئون البعض، فضلًا عن الحركة الإقليمية الجديدة، في ظّل تزايد نفوذ إيران وتركيا على حساب الدول العربية.

أضاف موسى، خلال مداخلة لبرنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، مع الإعلامي عمرو أديب، اليوم الأحد، أن الدول العربية يجب أن تتوحد، وتتخلص من المشاكل فيما بينها، كل مشكلة على حده، خاصةً فيما يتعلق بمشكلة كردستان العراق والاستفتاء، وكذلك الأزمة السورية، بالإضافة إلى المشكلة الأم الفلسطينية.

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واستبعد الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إمكانية وقوع صدام عسكري عربي قطري، مستكملًا: «المشكلة سياسية، وينبغي الإصرار على وقف أي مساعدة للإرهاب، لا يمكن أن بلد مثل مصر يُهدد من غربه وشرقه، لابد من التفاهم أن تكون هذه المرحلة انتهت، لا يصح أبدًا أن ندخل في صراع عربي عربي يكون الإرهاب جزء من أطرافه».