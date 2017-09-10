عاشور يقترح تسجيل جلسات المحاكمات للفصل بين المحامين والقضاة

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طالب سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم الأحد، بأن يتضمن قانون الإجراءات الجنائية نصا يسمح بتسجيل جميع الجلسات في المحاكم المدنية والجنائية بالصوت والصورة، وذلك لضمان حق المواطن والمتهم والمحامي والقاضي.

وأوضح عاشور، خلال كلمته بافتتاح المؤتمر السنوى لنقابة المحامين الذي تستضيفه محافظة بورسعيد، بحضور 3150 محاميا من مختلف محافظات مصر، أن هذا النص سيوضح القاضي المقصر الذي لا يتواجد في مكانه وقت انعقاد اللجنة أو إثبات تطاول محامٍ على قاضٍ من عدمه، وتسجيل أقوال الشهود ومرافعة المحاماة، وما يقوله القاضي ومناقشته للمتهمين.

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وأكد نقيب المحامين أن تلك التسجيلات ستكون في حماية القضاء نفسه والسلطة القضائية من أجل العدالة.