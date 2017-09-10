عمرو موسى: السيسي اتخذ قرارات اقتصادية ثقيلة وصعبة

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قال المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إنه يُحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي، تأييد القوات المسلحة للرفض الشعبي لحكم جماعة الإخوان، لافتًا إلى أنه خاض في ظّل حكمه معركة حقيقية مازالت مستمرة ضد الإرهاب.

أضاف موسى، خلال مداخلة لبرنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، مع الإعلامي عمرو أديب، اليوم الأحد، أن «السيسي اتخذ قرارات اقتصادية ثقيلة وصعبة، رفض الكثيرون من قبله اتخاذها»، موضحًا أن هناك نقاط أخرى عليها خلافات في قضايا عديدة حساسة طُرحت أثناء فترة حكمه.

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الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية أشار إلى أنه يجب أن تحصن البلاد بالدستور، متابعًا: «الدستور هو الحصانة الرئيسية لحكم مصر، وخلاف ذكر سيؤدي إلى كثير من الغضب واللغط والتراشق»، موضحًا أنه يرفض أقاويل البعض حول ضرورة تعديل الدستور.