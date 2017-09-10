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عمرو موسى: لن أترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة (فيديو)

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عمرو موسى: لن أترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة (فيديو) عمرو موسى: لن أترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة (فيديو)

التحرير

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نفى المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، انضمامه لـ«جبهة التضامن للتغيير»، والتي أعلن عنها المهندس ممدوح حمزة، داعيًا إلى أن تصان حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم.

أضاف موسى، خلال مداخلة لبرنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، اليوم الأحد، «لم أُدع إلى التشاور ولم أوقع عليها، ولو فعلت ذلك لذكرت على العلن، والأسماء المذكورة بعضها لم أقابلها في حياتي».

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وأوضح أنه لن يترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة 2018، مستكملًا: «اتخذت قراري وأعلنها بكل صراحة، أرى أننا نحتاج إلى استقرار البلد في هذا الوقت، ولدي أسباب أُفضل أن أحتفظ بها لنفسي».

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التحرير

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