ترامب في اليوم العالمي لمنع الانتحار يشجع على توسيع المناقشة حول القضية

واشنطن - (أ ش أ)

شجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي لمنع الانتحار، الأمريكيين على خوض مناقشات مفتوحة حول القضية.

وقال ترامب - في بيان نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - "بينما نقدم السلوان للناجين، نوضح أنه بتوحيد الجهود يمكن للمجتمعات منع الانتحار"، وتابع "بمناقشة هذا الملف علناً، وإدراك عوامل الخطر مثل الأمراض العقلية والصدمات وإساءة استخدام المخدرات والبطالة، ونشر المساعدة لهؤلاء من يحتاجونها، سنجد الأمل ونمنع الوفيات المفاجئة".

واستشهد ترامب بإحصائيات تظهر أن الانتحار حالياً في المرتبة العاشرة على قائمة أسباب الوفاة في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الجنود القدامى بشكل خاص في خطر، قائلاً إن كل يوم هناك 20 محارباً قديماً ينهون حياتهم بشكل مأساوي، فخلال السنوات الأخيرة تجاوز عدد الجنود الذين انتحروا أولئك الذين يقتلون في المعارك.

وشدد ترامب على أنه يجب بذل المزيد من الجهود "لأن هؤلاء الجنود هم أبطالنا ويستحقون الرعاية الطبية الرفيعة التي تعهدت إدراتي بتقديمها لهم".