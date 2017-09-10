أخبار عاجلة

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. افتتاح المؤتمر السنوي لمحامين مصر ببورسعيد بحضور 3150 محاميًا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. افتتاح المؤتمر السنوي لمحامين ببورسعيد بحضور 3150 محاميًا

10:34 م الأحد 10 سبتمبر 2017

  • عرض 4 صورة

    20b8ae37f6.jpg

  • عرض 4 صورة

    b17cb7cef8.jpg

  • عرض 4 صورة

    7a0d390fbb.jpg

  • عرض 4 صورة

    e565b753fe.jpg

إعادة الألبوم

بعد قرابة عام.. فتاة تكشف سر جريمة قتل ارتكبتها أمها وزوجها بالبحيرة (صور)

الألبوم التالى

بعد قرابة عام.. فتاة تكشف سر جريمة قتل ارتكبتها أمها وزوجها بالبحيرة

بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتح سامح عاشور، النقيب العام لمحامين مصر، مساء اليوم الأحد، المؤتمر السنوي لنقابة المحامين، وذلك تحت شعار "قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمواجهة الفساد والإرهاب ولتأكيد دولة القانون"، والذي أقيم داخل سرادق كبير بشارع طرح البحر بمحافظة بورسعيد، بحضور 3150 محاميًا من مختلف محافظات مصر.

ورحب "عاشور"، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، بالمحامين المشاركين بفعاليات ولجان المؤتمر السنوي، موجهًا الشكر للواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والقيادات التنفيذية بالمحافظة على حسن استقبال المحامين.

ووضعت قوات الأمن، الكلاب البوليسية وبوابات إلكترونية على مداخل السرادق للكشف عن أي أجسام غريبة، بجانب تواجد أمني مكثف لرجال الأمن والمرور بالشوارع المحيطة بمكان انعقاد المؤتمر.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ بورسعيد يستقبل نقيب المحامين

    أخبار

  • موانئ بورسعيد تستقبل 30 حاوية بضائع

    أخبار

  • بالصور.. أزمة في بورسعيد بعد تخصيص أرض "ميناء اليخوت" لهيئة قناة السويس

    أخبار

  • في سبتمبر الجاري.. بورسعيد تستضيف مؤتمر "المحامين" و"بطولة الشركات"

    أخبار

إعلان

790feb665c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة