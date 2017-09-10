بالصور.. افتتاح المؤتمر السنوي لمحامين مصر ببورسعيد بحضور 3150 محاميًا
بالصور.. افتتاح المؤتمر السنوي لمحامين مصر ببورسعيد بحضور 3150 محاميًا
10:34 م الأحد 10 سبتمبر 2017
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بورسعيد - طارق الرفاعي:
افتتح سامح عاشور، النقيب العام لمحامين مصر، مساء اليوم الأحد، المؤتمر السنوي لنقابة المحامين، وذلك تحت شعار "قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمواجهة الفساد والإرهاب ولتأكيد دولة القانون"، والذي أقيم داخل سرادق كبير بشارع طرح البحر بمحافظة بورسعيد، بحضور 3150 محاميًا من مختلف محافظات مصر.
ورحب "عاشور"، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، بالمحامين المشاركين بفعاليات ولجان المؤتمر السنوي، موجهًا الشكر للواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والقيادات التنفيذية بالمحافظة على حسن استقبال المحامين.
ووضعت قوات الأمن، الكلاب البوليسية وبوابات إلكترونية على مداخل السرادق للكشف عن أي أجسام غريبة، بجانب تواجد أمني مكثف لرجال الأمن والمرور بالشوارع المحيطة بمكان انعقاد المؤتمر.
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