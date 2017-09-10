تعيين المشرف على مرصد الأزهر عميدًا لكلية اللغات بالقاهرة
تعيين المشرف على مرصد الأزهر عميدًا لكلية اللغات بالقاهرة
10:37 م الأحد 10 سبتمبر 2017
الدكتور محمد المحرصاوي
كتب- محمود مصطفى:
قرر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، ندب الدكتور يوسف عامر المشرف على مركز الأزهر باللغات الأجنبية، عميدًا لكلية اللغات والترجمة بالقاهرة.
وأضاف عامر، في تصريح لمصراوى، إنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على النهوض بالكلية.
وأشار عامر، إلى أنه سيتابع مع أعضاء هيئة التدريس استعداد الكلية للعام الدراسي الجديد، والحرص على بدء الشرح من اليوم الأول.
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