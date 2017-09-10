​غدًا.. انطلاق مؤتمر إعلام القاهرة السنوي عن "قضايا الصراع في العالم"

كتب- محمد قاسم:

تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة، غدًا الإثنين، المؤتمر العلمي الثالث والعشرون على مدى يومين تحت عنوان "وسائل الاتصال وقضايا الصراع في العالم" برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ورئاسة الدكتورة جيهان يسري، عميد الكلية وأمين عام جمعية كليات الإعلام العربية، وأمانة الدكتورة هبة السمري، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وتبدأ الجلسة الأولى في العاشرة صباحًا بقاعة المؤتمرات في الكلية بعنوان "الإعلام وإدارة الصراع: إطلالة على الواقع" يدير الجلسة الدكتور راسم الجمال، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، المقرر الدكتور محمد منصور هيبة، المدرس بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والمتحدثون الدكتور أحمد يوسف، مدير معهد البحوث والدراسات العربية، الدكتورة ماجدة صالح، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، اللواء محمد عبد المقصود، أكاديمية ناصر، الدكتورة نجوى كامل، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، الدكتور هشام عطية، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

أما الجلسة الثانية بعنوان "جلسة بحوث تغطية وسائل الاتصال لأحداث الصراع"، يرأس الجلسة الدكتورة منى الحديدي، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، المعقب الدكتور سامي الشريف، عميد كلية الإعلام الجامعة الحديثة، ومقرر الجلسة الدكتور هاني محمد علي، المدرس بكلية الإعلام جامعة القاهرة، البحوث: الدكتورة نها أنور سليمان، مدرس بكلية آداب جامعة المنوفية، بحث "صورة الحرب السورية في المواقع الإخبارية لدول الصراع"، الدكتور مصطفى صابر محمد عطية النمر، مدرس إعلام تربوي تربية نوعية الزقازيق، بحث: "معالجة المواقع الإخبارية العربية والدولية لتوجهات الإدارة الأمريكية إزاء قضايا الشرق الأوسط بعد تولي ترامب الحكم- دراسة تحليلية على موقعي العربية نت والحرة"، الدكتورة لميس الوزان، مدرس إعلام بقسم الإذاعة والتلفزيون بالمعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال، بحث" الصراع الطبقي في الدراما المصرية- دراسة تحليلية مقارنة، في إطار نظرية صراع الطبقات الاجتماعية"، الدكتورة ذهب يسعد، باحثة دكتوراه في علوم الإعلام والاتصال جامعة تحسدي مرياح- الجزائر، ورقة عمل :"التغطية التلفزيونية للصراع في سوريا إخبار عن الأحداث أم دعاية سياسية- دراسة تحليلية"، وذلك بقاعة المؤتمرات.

يعقب ذلك مائدة مستديرة "1" تداول المعلومات في أوقات الأزمات: العلاقة بين الحكومة والمواطنين نموذجًا، يدير الجلسة الدكتور سامي عبد العزيز، الأستاذ بكلية الإعلام- جامعة القاهرة، والمقرر الدكتورة نرمين الأزرق، الأستاذ المساعد بكلية الإعلام- جامعة القاهرة، المتحدثون: من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: اللواء حمدي حلمي، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي، العميد علي هريدي، رئيس قطاع إدارة الأزمات، الدكتور فتحي شمس الدين، المستشار الإعلامي بمركز المعلومات ودعم القرار، جمعة عبد العليم، مدير الرصد والمتابعة الميدانية، ومن كلية الإعلام- جامعة القاهرة: الدكتورة ليلى عبد المجيد، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، الدكتور أيمن منصور، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وذلك بقاعة المائدة المستديرة.



أما الجلسة الثالثة تتطرق "خطاب الصراع في العالم العربي"، ويرأسها الجلسة الدكتورة هبة السمري، وكيل كلية الإعلام- جامعة القاهرة، المعقب الدكتورة حنان جنيد، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، المقرر الدكتورة الأميرة سماح فرج، الأستاذ المساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة، الباحثون: الدكتورة أمير محمد محمد سيد، مدرس بكلية الآداب جامعة دمياط، بحث: "سيميولوجيا الرسوم الكاريكاتورية السياسية لصراعات منطقة الشرق الأوسط في المواقع الإخبارية"، الدكتور أيمن محمد إبراهيم- الدكتورة إيمان محمود محمد "جامعة الأزهر"، بحث الحرب على الإرهاب كما تعكسها صحافة الفيديو في المواقع الإلكترونية المصرية والأمريكية الموجهة بالعربية- دراسة تحليلية سيميائية"، آية محمد علي، مدرس مساعد بقسم الإذاعة والتلفيزيون كلية الإعلام جامعة القاهرة، بحث: "التعرض للبرامج الحوارية التليفزيونية مواقع التواصل الاجتماعي وعلاقته بمستوى الثقة السياسية لدى الجمهور المصري"، ميادة محمد صادق، باحثة دكتوراه- إعلام القاهرة، بحث: "تأثير العلاقات المصرية العربية على المعالجة الصحفية لقضايا الصراع السياسي في مصر عقب 30 يونيو- دراسة مقارنة على الصحافة السعودية والقطرية"، وذلك بقاعة المؤتمرات.

مائدة مستديرة "2" الفضائيات وتغطية قضايا الصراع"، يدير الجلسة الدكتور محمد المرسي، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، المقرر الدكتورة أريج فخر الدين، المدرس بكلية الإعلام جامعة القاهرة، المتحدثون: رئيس قطاع الإخبار، خالد مهني، وكالة أنباء الشرق الأوسط هالة فؤاد، سكاي نيوز، سمير عمر، سي بي سي أكسترا مروج إبراهيم، أون لايف محمد عبده، الدكتور فتح الله، وكيل كلية الإعلام جامعة القاهرة، الدكتورة شيماء ذو الفقار، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وذلك بقاعة المائدة المستديرة.

ويشهد اليوم الثاني 12 سبتمبر 2017: الجلسة الرابعة "جلسة بحوث شبكات التواصل الاجتماعي: خطاب الصراع السياسي والمذهبي"، يرأس الجلسة الدكتور محمود علم الدين، المعقب الدكتور شريف درويش، المقرر الدكتورة إيمان حسني، وذلك بقاعة المؤتمرات، وياتي المتحدثون الدكتورة أمنية عبد الرحمن أحمد، مدرس بكلية الإعلام جامعة بني سويف، بحث "العلاقة بين التعرض لوسائل الإعلام الجديد ووعي الشباب بقضايا الأمن السياسي المصري"، الدكتور ياسر أبو المكارم، قسم الاتصال بجامعة الخليج، عمرو محمد عزب، باحث دكتوراه بكلية الإعلام- جامعة القاهرة، بحث "شبكات التواصل الاجتماعي كساحة للصراعات المجتمعية في مصر "فيس بوك" نموذجًا"، الدكتورة منى جابر عبد الهادي هاشم، مدرس بكلية الإعلام جامعة بني سويف، بحث" مصداقية تناول صحافة المواطن لقضايا الصراع ودورها في تشكيل الثقافة السياسية للشباب".

الجلسة الخامسة "جلسة بحوث وسائل الاتصال وإدارة الصراع والرأي العام" بقاعة المؤتمرات، يرأس الجلسة الدكتور علي عجوة، المعقب الدكتور محمود يوسف، المقرر الدكتورة منى عبد الوهاب، المتحدثون: الدكتورة رحاب محمد أنور، مدرس بكلية الآداب جامعة المنيا، بحث: "أثر تعرض الشباب الجامعي للصور الصحفية للصراعات العربية على استجاباتهم الوجدانية- دراسة تجريبية"، الدكتور عمر جياد علي، رئيس قسم الإعلام كلية الآداب جامعة الأنبار العراق، بحث "القنوات الفضائية الإخبارية والصراع الطائفي في العراق من وجهة نظر أساتذة الجامعة"، الدكتورة نسرين محمد عبد العزيز، مدرس بالمعهد العالي للإعلام- الشروق، بحث "اعتماد الشباب المصري على برامج "التوك شو" في تشكيل وعيهم بشأن قضايا الإرهاب، الدكتور خالد عبد الله النامي، الملحق الثقافي بمصر للمملكة العربية السعودية، بحث" الأدوار المستحدثة للعلاقات العامة في تقليص الصراعات العربية داخل المؤسسات التعليمية- الملحقية الثقافية السعودية بمصر نموذجًا".

وفي اليوم الثاني تعقد ورشة عمل: "انتاج المادة الإخبارية المرئية لقضايا الصراع في العالم العربي"، للإعلامي محمود الورواري- قناة العربية، وذلك بالمائدة المستديرة.

ويختتم اليوم الثاني بجلسة ختامية ثم التوصيات وتوزيع الشهادات، وذلك بقاعة المؤتمرات بالكلية.