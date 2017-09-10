وزير التعليم العالي يتفقد الجناح المصري بمعرض "إكسبو- أستانا"
وزير التعليم العالي يتفقد الجناح المصري بمعرض "إكسبو- أستانا"
10:21 م الأحد 10 سبتمبر 2017
وزير التعليم العالي يتفقد الجناح المصري بمعرض إكسب
كتب- محمد قاسم:
زار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، اليوم الأحد، الجناح المصري بالمعرض الدولي إكسبو- أستانا 2017 على هامش القمة الإسلامية الأولى للعلوم والتكنولوجيا بكازخستان.
وذكرت وزارة التعليم العالي، أن الجناح المصري كان الأكثر إقبالا من بين أجنحة أكثر من 130 دولة ومنظمة دولية؛ حيث زار الجناح المصري أكثر من مليون زائر.
وأكدت أن الجناح المصري يجمع في تصميمه بين القديم والحديث بداية من العصر الفرعوني حتي العصر الحديث، ويعرض كذلك الإمكانيات الاستثمارية التي تمتلكها مصر في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة ومجالات العلوم والتكنولوجيا والطاقة الجديدة والمتجددة وتعزيز مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.
ورافق الوزير خلال الزيارة كلاً من الدكتور حسام الملاحي مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات والسفير هيثم صلاح كامل سفير مصر لدي كازاخستان.
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