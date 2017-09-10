أخبار عاجلة

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

​رئيس جهاز الإحصاء: إعلان نتيجة تعداد السكان لعام 2017 في 30 سبتمبر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

​رئيس جهاز الإحصاء: إعلان نتيجة تعداد السكان لعام 2017 في 30 سبتمبر

10:20 م الأحد 10 سبتمبر 2017

​رئيس جهاز الإحصاء: إعلان نتيجة تعداد السكان لعام 2017 في 30 سبتمبر

اللواء أبو بكر الجندي

القاهرة- أ ش أ:

قال اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إعلان نتائج التعداد العام للمنشآت والسكان والمباني لعام 2017 سيكون في مؤتمر صحفي يوم 30 سبتمبر الجاري.

وأوضح الجندي - في حواره ببرنامج "على مسئوليتي" مساء اليوم الأحد- أنه تم إعداد التعداد عن طريق استمارتين أحدهما مطولة والأخرى قصيرة، مشيراً إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في جمع البيانات عن طريق "التابلت " ما ساهم في تقليص عدد العاملين في جمع البيانات إلى 40 ألف عداد، كما أسهم في وضع قواعد للتحقق وجعل نسبة الخطأ بين الطريقة القديمة والحديثة لا تقارن وجعل البيانات أكثر دقة.

ولفت الجندي إلى أن البنية التحتية التكنولوجية لجمع بيانات التعداد كانت دقيقة بشكل كبير، وتعد أكبر قاعدة لجمع البيانات في الشرق الأوسط؛ وهى الموجودة حاليا بجهاز الإحصاء والمخصصة بالتعداد، مشيراً إلى أن التطبيق الموضوع على "التابلت" قامت بتصميمه أكبر الشركات المتخصصة.

وأضاف أن التعداد مر بثلاث مراحل "تعداد المباني، وثم السكان وأخيراً مرحلة المنشآت"، مشيرا إلى أن نتائج التعداد ظهرت خلال انتهاء مراحل التعداد خلال شهرين فقط.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • البابا تواضروس: تنظيمات الشر تحاول التستر بالدين الإسلامي

    أخبار

  • بيلاروسيا: لاعب رئيسي في إرساء الاستقرار بالشرق الأوسط

    أخبار

  • وزير الدولة البريطاني يغادر القاهرة بعد لقاء شكري

    أخبار

  • وزير شئون الشرق الأوسط البريطاني يصل القاهرة لبحث القضايا الإقليمية

    أخبار

إعلان

2d60a00aa7.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة