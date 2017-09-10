​رئيس جهاز الإحصاء: إعلان نتيجة تعداد السكان لعام 2017 في 30 سبتمبر

القاهرة- أ ش أ:

قال اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إعلان نتائج التعداد العام للمنشآت والسكان والمباني لعام 2017 سيكون في مؤتمر صحفي يوم 30 سبتمبر الجاري.

وأوضح الجندي - في حواره ببرنامج "على مسئوليتي" مساء اليوم الأحد- أنه تم إعداد التعداد عن طريق استمارتين أحدهما مطولة والأخرى قصيرة، مشيراً إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في جمع البيانات عن طريق "التابلت " ما ساهم في تقليص عدد العاملين في جمع البيانات إلى 40 ألف عداد، كما أسهم في وضع قواعد للتحقق وجعل نسبة الخطأ بين الطريقة القديمة والحديثة لا تقارن وجعل البيانات أكثر دقة.

ولفت الجندي إلى أن البنية التحتية التكنولوجية لجمع بيانات التعداد كانت دقيقة بشكل كبير، وتعد أكبر قاعدة لجمع البيانات في الشرق الأوسط؛ وهى الموجودة حاليا بجهاز الإحصاء والمخصصة بالتعداد، مشيراً إلى أن التطبيق الموضوع على "التابلت" قامت بتصميمه أكبر الشركات المتخصصة.

وأضاف أن التعداد مر بثلاث مراحل "تعداد المباني، وثم السكان وأخيراً مرحلة المنشآت"، مشيرا إلى أن نتائج التعداد ظهرت خلال انتهاء مراحل التعداد خلال شهرين فقط.