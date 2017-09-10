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أمريكا: 5 رؤساء سابقين يجمعون تبرعات لمتضرري الإعصار

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مصراوي Masrawy

أمريكا: 5 رؤساء سابقين يجمعون تبرعات لمتضرري الإعصار

10:19 م الأحد 10 سبتمبر 2017

أمريكا: 5 رؤساء سابقين يجمعون تبرعات لمتضرري الإعصار

رؤساء امريكا السابقين

واشنطن - (أ ش أ):

أطلق الرؤساء الخمسة السابقين للولايات المتحدة الأمريكية، الأحد، نداءًا لجمع التبرعات لعمليات الإغاثة من الكوارث من أجل ولاية فلوريدا التي يجتاحها إعصار إيرما من الدرجة الرابعة.

وأوضحت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن الحملة التي تسمى "إغاثة لأمريكا واحدة" ستساهم في تمويل صندوق كوارث فلوريدا، إضافة إلى عمليات الإغاثة التي تشارك بها في ولايتي تكساس ولويزيانا بعد معاناتهما من إعصار هارفي في نهاية أغسطس الماضي.

ويقول الرئيس السابق باراك أوباما في الحملة: "مؤخرًا، شهدت بلادنا دمارًا كارثيًا، الأعاصير والفيضانات قلبت الحياة وسبل العيش".

وكان قد تم الإعلان عن حملة الإغاثة الأسبوع الماضي بجهود مشتركة من الرؤساء الأمريكيين السابقين الذين ما زالوا على قيد الحياة وهم "جيمي كارتر، وجورج بوش الأب، وبيل كلينتون، وجورج بوش، وباراك أوباما".

ودعم الرئيس الحالي دونالد الحملة بتغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

هذا المحتوى من

Asha

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