أخبار عاجلة

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

تدمير مقر لتجمع قيادات "داعش" بالأنبار العراقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تدمير مقر لتجمع قيادات "داعش" بالأنبار العراقية

10:13 م الأحد 10 سبتمبر 2017

قصف جوي - ارشيفية

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت خلية الإعلام الحربي العراقية، تدمير مقر لتجمع قيادات تنظيم "داعش" الإرهابي بضربات جوية في قضاء "القائم" بمحافظة الأنبار.

وقالت الخلية في بيان لها أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الأحد، إنه وفقا لمعلومات المديرية العامة للاستخبارات والأمن، تمكنت القوات الجوية من تنفيذ عدة ضربات، أسفرت عن تدمير مخزن للأسلحة والاعتدة ومقر تجمع لقيادات تنظيم "داعش" الإرهابي ومستودعين اثنين لخزن الأسلحة والاعتدة.

وأضاف البيان، أنه تم تدمير معمل لتصنيع العبوات الناسفة، وتدمير وكر لإرهابي تنظيم "داعش" من الجنسيات الأجنبية وقتل العشرات منهم وتدمير عدد كبير من الأسلحة والاعتدة في قضاء القائم غرب الأنبار.

يذكر أن طيران القوة الجوية يواصل قصف أهداف لـ"داعش" في مدن "عنة وراوة والقائم غربي الأنبار تمهيدًا لتحريرها من التنظيم الإرهابي.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مدع عام باريس: التهديد الإرهابي مستمر

    أخبار

  • العراق يستعد لتحرير باقي الأراضي التي يسيطر عليها "داعش"

    أخبار

  • قصف روسي يقتل عشرات المدنيين بالقرب من "دير الزور" السورية

    أخبار

  • رئيس إقليم كردستان: الاستفتاء لا يعني معاداة الشعب العراقي

    أخبار

إعلان

444efee646.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية