تدمير مقر لتجمع قيادات "داعش" بالأنبار العراقية

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت خلية الإعلام الحربي العراقية، تدمير مقر لتجمع قيادات تنظيم "داعش" الإرهابي بضربات جوية في قضاء "القائم" بمحافظة الأنبار.

وقالت الخلية في بيان لها أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الأحد، إنه وفقا لمعلومات المديرية العامة للاستخبارات والأمن، تمكنت القوات الجوية من تنفيذ عدة ضربات، أسفرت عن تدمير مخزن للأسلحة والاعتدة ومقر تجمع لقيادات تنظيم "داعش" الإرهابي ومستودعين اثنين لخزن الأسلحة والاعتدة.

وأضاف البيان، أنه تم تدمير معمل لتصنيع العبوات الناسفة، وتدمير وكر لإرهابي تنظيم "داعش" من الجنسيات الأجنبية وقتل العشرات منهم وتدمير عدد كبير من الأسلحة والاعتدة في قضاء القائم غرب الأنبار.

يذكر أن طيران القوة الجوية يواصل قصف أهداف لـ"داعش" في مدن "عنة وراوة والقائم غربي الأنبار تمهيدًا لتحريرها من التنظيم الإرهابي.