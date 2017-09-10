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موقع إماراتي: أنباء عن اعتقال الداعية السعودي عوض القرني

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مصراوي Masrawy

موقع إماراتي: أنباء عن اعتقال الداعية السعودي عوض القرني

10:07 م الأحد 10 سبتمبر 2017

موقع إماراتي: أنباء عن اعتقال الداعية السعودي عوض القرني

الداعية السعودي عوض القرني

(مصراوي):

تداول نشطاء سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، أنباء عن أن السلطات الأمنية في ، اعتقلت الداعية السعودي عوض القرني منذ، السبت الماضي، على خلفية اتهامات بالتعاطف مع قطر ضد المملكة، وفقًا لما أورده موقع "إرم نيوز" الإماراتي.

وتابع الموقع: "بحسب تسريبات وأنباء متداولة من داخل المملكة، فإن اعتقال القرني تم يوم أمس السبت على يد رجال أمن تابعين للمباحث العامة".

وتم نقل القرني لسجن المباحث العامة في "شعار"، شمال مدينة أبها التابعة لمنطقة القصيم، وفقًا للموقع.

وجاء اعتقال القرني بالتزامن مع سريان أنباء مماثلة عن اعتقال الداعية السعودي سلمان العودة لذات الأسباب.

وواجه العودة والقرني انتقادات لاذعة خلال اليومين الماضيين من قبل كتاب وإعلاميين سعوديين ينظرون للعودة والقرني على أنهما منحازان إلى قطر في الأزمة الخليجية الحالية.

ولفت الموقع إلى أنه لم يتثن له التأكد من صحة توقيف القرني الذي توقف عن التغريد في حسابه منذ يوم الخميس الماضي.

وقال الموقع أنه رغم نفي القرني المستمر لانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في السعودية، فإنه واجه باستمرار اتهامات بدعم الجماعة في بآرائه.

وينشط القرني على حسابه في موقع "تويتر" إضافة لظهوره في عدد من البرامج التلفزيونية، وله آراء في السياسة تغلب على آرائه الدينية، كالموقف من الصراعات في سوريا واليمن وجماعة الإخوان، وفقًا للموقع.

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مصراوي Masrawy

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