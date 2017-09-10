الجيش يقتنص نقطة ثمينة من الأهلي

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خطف فريق طلائع الجيش نقطة ثمينة بعد تعادله أمام الأهلي، بهدف لكل منهما، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب «السلام»، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم الطلائع في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول عن طريق عاصم صلاح من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل أحمد الشيخ للمارد الأحمر من تصويبة رائعة في الدقيقة 57 من عمر اللقاء.

وأثار أحمد حمدي، حكم المباراة الجدل خلال الشوط الأول من اللقاء، حيث احتسب ركلة جزاء لصالح الطلائع بداعي اصطدام الكرة في يد عمرو السولية، كما رفض احتساب ركلتي جزاء للمارد الأحمر لكلا من عبد الله السعيد، وأحمد الشيخ، وهو ما تسبب في اعتراضات كثيرة من لاعبي الأهلي والجهاز الفني.

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بهذه النتيجة حصد الأهلي والطلائع أول نقطة لهما هذا الموسم، بعد مرور جولة وحيدة على انطلاق المسابقة.

