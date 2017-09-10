البدري عن حكم مباراة الأهلي والجيش: «جايبينه منين ده»

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انفعل حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على حكم مباراة فريفه والتي تجمعه بنادي طلاىع الجيش، ببطولة الدوري الممتاز.

وأثار حكم المباراة غضب المدير الفني للأهلي، بعد عدم احتساب الحكم لركلتين جزاء للفريق الأحمر، قائلًا: "لالا ماينفعش كده.. جايبنه منين ده".

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وتمكن فريق طلائع الجيش من انهاء الشوط الأول لمباراته أمام الأهلي، متقدمًا بهدف دون رد، خلال اللقاء المقام بين الفريقين حاليًا على ملعب «السلام»، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.