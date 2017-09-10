رئيس النيجر يلتقي شيخ الأزهر.. ويشيد بخطابه في مؤتمر السلام بألمانيا

كتب- محمود مصطفى:

التقى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس النيجر محمد يوسفو خلال مشاركته في مؤتمر السلام العالمي الذي يعقد بمدينة مونستر الألمانية.

وقال الأزهر في بيان صحفي، أن "يوسفو" أشاد بالكلمة التي ألقاها الطيب بشأن المسلمين وخاصة المستضعفين منهم.

وأضاف الأزهر، أن "يوسفو" وجه الدعوة للإمام الأكبر لزيارة النيجر، مؤكدًا أن بلاده تنتظر هذه الزيارة.

من جانبه وجه الإمام الأكبر الشكر لرئيس النيجر ولشعب النيجر، معربًا عن تقديره وامتنانه لهذه الدعوة الكريمة والتي يسعى إلى تلبيتها في أقرب فرصه.