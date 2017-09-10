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الدسوقي رشدي: ما يحدث من «موظفي المعارضة» مسرحية مكررة

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الدسوقي رشدي: ما يحدث من «موظفي المعارضة» مسرحية مكررة الدسوقي رشدي: ما يحدث من «موظفي المعارضة» مسرحية مكررة

التحرير

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قال الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، إن المعارضة المصرية فشلت في تأسيس أحزاب قوية يلتف حولها الشعب، مؤكدًا أن «اللي هيحصل اليومين الجايين من موظفين المعارضة مسرحية مكررة».

أضاف رشدي، خلال تقديمه برنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، اليوم الأحد، «موظفين المعارضة مابيشتغلوش على أرض الواقع وسابوا المصريين فريسة للجماعات الإخوانية وما بيظهروش غير لما تكون فيه انتخابات».

تابع: «من أيام مبارك عندنا فئة تُسمي نفسها معارضين بيصحوا قبل الانتخابات بكام يوم، لما تسألهم أنتم كنتم فين؟ يردوا عليك يقولوا أصلك أنت بتاع سلطة وإيه فهمك سياسة أصلًا، الحدوتة معاهم بتخلص على فشلهم في الانتخابات وعلى طول بيتهموا الظروف».

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أوضح أن المعارضين الدكتور حازم عبد العظيم، والمهندس ممدوح حمزة، أعلنا أنهما يعدان جبهة لاختيار مرشح رئاسي لخوض انتخابات 2018، مشيرًا إلى أن وثيقتهما والتي تحمل اسم «جبهة التضامن للتغيير» تتضمن تفاصيل غامضة ومطاطة.

أشار إلى أن «الوثيقة ضمت أسماء بعضها تبرأ من ممدوح حمزة زي عمرو موسى وممدوح أبو الغار وكذلك خالد علي»، موضحًا أن «المشاورات الأولى للجبهة بدأت بخناق، بسبب طرح اسم أحمد شفيق لخوض الانتخابات، وبسبب المصالحة مع الإخوان».

أكد أن «حمزة وعبد العظيم استفذا مرات رسوبهما، وتصريحاتهما متضاربة.. من حق أي شخص أن يقدم مقترحات للتغيير ولكن يجب أن يكون لديه رؤية أولًا».

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التحرير

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