لميس الحديدي: الدولة تسير إلى الأمام بـ«بطء»

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قالت الإعلامية لميس الحديدي، مساء الأحد، إن «معدل التضخم تراجع إلى نحو 33% بعدما وصل إلى 34%، ما يعني أن وتيرة ارتفاع الأسعار بدأت في التراجع هي الأخرى».

أضافت الحديدي، خلال تقديمها برنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، أن هناك زيادة وتحسن في تحويلات المصريين بالخارج، مؤكدةً أن «الدولة سيارة تسير إلى الأمام ولكن ببطء».

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أوضحت أن «هناك حركة تعديلات لرؤساء البنوك العامة تقدم إلى رئيس الوزراء خلال أسبوعين».

ومن جانبها؛ قالت ريهام الدسوقي، كبير الاقتصاديين ببنك الاستثمار أرقام كابيتال، إن الأسعار لن تنخفض بسبب تراجع معدلات التضخم، ولكن معدلات ارتفاعها ستقل عما كانت عليه.